オリックスの新助っ人のジェリー（ジャイアンツ）が、10日のロッテ戦（ZOZOマリン）に先発する。70球程度を予定している2メートル13の大型右腕は、「マウンドそれぞれの高さや傾斜の違いにアジャストしていくのも、自分の仕事の一つ」と頼もしげに語った。ここまで今春の実戦3試合計7イニングで無失点中。同球場特有の強風に関しても「レギュラーシーズンで投げる前に投げられるのは良いこと」とし、腕をぶした。