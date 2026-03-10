阪神の藤川球児監督（４５）が９日、東京都内でＪＥＲＡ×セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクト記者発表会に出席。セ・リーグ６球団の監督が集結した中で、プロ野球界の近未来を紡ぐために私案を語った。以下、主な一問一答。−夏場の週末ナイター開催。選手が試合をする環境としても大事だ。「もし緊急のことがあって救急車を使用したりとか、そういうケースもありますから。その可能性を増やしてはいけないと普通に