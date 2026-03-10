開催：2026.3.10会場：ダイキン・パーク結果：[イギリス] 8 - 1 [ブラジル]WBCの試合が10日に行われ、ダイキン・パークでイギリスとブラジルが対戦した。イギリスの先発投手はＢ・ベック、対するブラジルの先発投手はＥ・サワヤマで試合は開始した。5回表、9番 Ｇ・カルモ 2球目を打ってレフト線へのタイムリーツーベースヒットでブラジル得点 GBR 0-1 BRA5回裏、7番 Ｉ・ルイスＪｒ． 初球