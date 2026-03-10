20歳DFがアメリカに飛び立つ。セレッソ大阪ヤンマーレディースは３月９日、白垣うのがノースカロライナ・カレッジ（アメリカ）へ完全移籍することを発表した。セレッソのアカデミー出身で、世代別代表の常連でなでしこジャパンでもデビュー済みの俊英は、クラブの公式サイトを通じて移籍を報告。「背中を押してくれたスタッフ、チームメイトのみなさんにはとても感謝しています。サポーターの皆様の熱い応援が私の力になりま