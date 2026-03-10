戦線に復帰したパルマの日本代表GK鈴木彩艶は、３月８日のフィオレンティーナ戦でも起用されず。２試合連続でベンチから試合を見守った。11月のミラン戦で左手を骨折した23歳の守護神は、２月27日に行われたカリアリ戦でメンバー入り。しかし、離脱している間に好守を連発していたエドアルド・コルビにスタメンの座を譲った。そして、先発争いに注目が集まったフィオレンティーナ戦でも声は掛からなかった。カルロス・クエス