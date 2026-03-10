俳優の小沢仁志（63)が9日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。若い頃にうぬぼれるタイミングがなくなった理由を明かした。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「先輩にかわいがってもらったりしていたんですか？」と聞かれた小沢は「松方（弘樹）さんとか、梅宮（辰夫）さん、（菅原）文太さん、安岡力也さん。そういうメンバーに若い頃に出会っちゃったんで」と、大物俳優の名を上げ