侍ジャパンは10日のチェコ戦に先発する高橋宏と、中継ぎで登板見込みの金丸が希望者練習に参加した。高橋宏はブルペン入りし、井端監督は「しっかり自分の持ってるボールを投げてもらえればいい」と期待した。既に1位突破を決め「そんなに打席も立ってない選手もいる」と大幅なオーダー変更の示唆。大谷については「試合になったら先頭になって、声を含めてやってくれている。見ていて頼もしい」と感謝した。