◇第75期王将戦第5局第2日（2026年3月9日栃木県大田原市ホテル花月）大田原市に日が沈む27分前に投了した永瀬は、無念の面持ちで対局を振り返った。「折り合った時の判断はあったんですが…。戦いがずっと続いていたので、優劣の判断まではしない将棋でした」。第1日の果敢な端攻めから第2日も終始攻めの姿勢を通す。71手目の▲7二竜で詰めろをかけたまでは快調だったが、藤井の74手目△4二飛を見せられ「認識はしていたん