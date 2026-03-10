◇第75期王将戦第5局第2日（2026年3月9日栃木県大田原市ホテル花月）藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑む第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第5局は9日、栃木県大田原市「ホテル花月」で2日目が指し継がれ、後手・藤井が88手で勝利した。7番勝負初のカド番をひとまず回避。対戦成績を2勝3敗とし、地元・名古屋将棋対局場で指される初のタイトル戦、18、19日の