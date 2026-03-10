湖北省気象サービスセンターの3月9日の発表によると、武漢市内の花見の名所である武漢大学の桜は11日から12日ごろに続々に開花します。一番の見頃は17日から22日ごろで、満開期は5日間から7日間続く見込みです。今年3月の気温は平年の同時期に比べてやや高く、花見ができる期間は3月末までと見られています。武漢大学はこれに先立ち、13日から31日までキャンパスの一部を開放すると発表しました。ただし、開放の終了は開花の状況に