生き返れ、近藤――！1次ラウンドC組を1位突破した裏で侍の誇る希代のヒットメーカー・近藤が3試合で12打数無安打、打率・000と苦しんでいる。前回23年大会は不動の2番。1番・ヌートバーと3番・大谷に挟まれ、出塁率5割を残して優勝の立役者の一人になった。今回は壮行・強化試合から打撃が低調。「自分の役割は塁に出ること。（他チームは）打倒・日本で来る。挑戦者、攻めていく気持ちは忘れてはいけない」と臨んだ2度目のWB