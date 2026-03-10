イラン情勢の緊迫で原油価格が１００ドルを突破した。原油高が長期化すれば、日本経済への打撃は甚大になる。政府は、後手に回らぬように対策を練るべきだ。代表的指標の米原油先物価格が８日急騰し、一時、１バレル＝１１９ドル台をつけた。１００ドルを突破するのはウクライナ危機後の２０２２年７月以来となる。市場では、０８年７月につけた最高値の１４７ドルを超えるとの見方もある。９日の日本市場では、日経平均株価