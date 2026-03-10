携帯大手「楽天モバイル」の通信回線を不正契約するためのウェブサイトを運営したなどとして、警視庁が、東京都練馬区の無職の男（１９）ら２人を電子計算機使用詐欺ほう助などの容疑で逮捕したことがわかった。サイト登録者は１００人超に上り、同庁は男が２０２４年６〜１１月、不正契約を仲介して約６０万円を得たとみている。ほかに逮捕されたのは、北海道旭川市の高等専門学校生の男（２０）。捜査関係者によると、無職