佐藤輝とともに森下も10日のチェコ戦で先発出場する可能性がある。今大会では6日の台湾戦、8日のオーストラリア戦で、ともに好機の場面で代打出場。いずれも遊ゴロ併殺に倒れているが、井端監督から「代打の切り札」として期待を寄せられている。1次ラウンドの3連戦からスタメンが変更されることに伴い、打席に立つ機会が増えそうだ。