俳優の山崎賢人（31）は9日、大阪市内で開かれた映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」（監督片桐健滋、13日公開）の公開直前試写会で山田杏奈（25）とともに舞台あいさつに登壇。「襲撃編に向かって皆で走ってきて。ホントにメチャクチャおもしろいです。アクションあり、サスペンスあり、コメディもあり、グルメもあり。楽しんでください」と声高にPRした。24年1月の映画第1弾、ドラマに続く映画第2弾。明治末期の北海道