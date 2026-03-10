［東日本大震災１５年］明日への道＜５＞テレビで「津波」の文字を見た時、頭に血が上った。２０２４年元日、ニュースは能登半島地震発生を伝えていた。福島県南相馬市の会社員、番場孝文さん（４７）は居ても立ってもいられなかった。「また誰かがつらい思いをしている。行かなきゃ」。東日本大震災の津波で家族５人を失った苦しみがよみがえった。仕事の都合がついた１月末、車に水と食料、寝袋、簡易トイレを積み込んで出発