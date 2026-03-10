「東日本大震災１５年」に関する読売新聞社の全国世論調査（電話方式）では、被災地に対する国民の関心が薄れていると「感じる」と答えた人が「大いに」２２％と「多少は」５７％の計７９％に上り、「感じない」は「あまり」「全く」の計２０％にとどまった。国民の関心が薄れていると「感じる」との回答は、復興に「関心がある」とした人（全体の７８％）では８３％だったのに対し、復興に「関心がない」人（同２２％）では６