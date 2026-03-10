ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組を3連勝で1位突破した侍ジャパンは9日、非公開練習を行った。井端弘和監督（50）は練習後、10日のチェコ戦（東京ドーム）の先発メンバーについて、過去3戦からの変更を示唆。佐藤輝明内野手（26）が初先発する可能性が高まった。8日のオーストラリア戦で適時二塁打を放つなど状態は上向き。日本代表としてNPB勢の今大会初アーチをかけ、米マイアミでの準々決勝以降に