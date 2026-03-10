東日本大震災から１５年を迎えるのを前に、読売新聞社は全国世論調査（２月６〜８日、電話方式）を実施した。震災からの復興に「関心がある」と答えた人は「大いに」２１％と「ある程度」５７％の計７８％だった。「関心がない」は「あまり」１９％と「全く」３％の計２２％。「関心がある」とした割合を年代別でみると、６０歳以上で８２％、４０〜５９歳で７９％、１８〜３９歳で７０％と、高齢層ほど高かった。調査方法が