［東日本大震災１５年］復興の岐路＜４＞１５年前の３月１１日夜。東京の幹線道路の歩道は、うんざりした表情で帰宅する人波であふれ返った。当時さいたま市に住んでいた会社員（４８）は、渋谷区の職場で地震に遭遇した。鉄道が止まり、「途中で動くだろう」と歩き始めてみたものの、何時になっても復旧しない。ごった返す道を革靴で２０キロ以上歩いたが、足腰の痛みで動けなくなり、寒空の中で５時間待ってタクシーに乗った