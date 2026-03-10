◇第75期王将戦第5局第2日（2026年3月9日栃木県大田原市ホテル花月）藤井は昼食に「手打ち天麩羅蕎麦（てんぷらそば）」を注文した。対局会場となるホテル花月のそば職人による手打ちで、冷たいせいろか温かいそばかを選択できる。藤井はせいろをチョイスし、天ぷらはエビ2本、野菜3種とボリュームたっぷり。逆転劇の力の源になったとみられる。永瀬は同市にゆかりがある俳人・松尾芭蕉の名を冠した「懐石弁当『芭蕉』