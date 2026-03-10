侍ジャパンはプールC1位通過決定ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCでオーストラリアと対戦。4-3で勝利して3連勝とし、1位通過を決めた。「天覧試合」となった一戦、オーストラリアは天皇陛下にユニホームを献上し、ファンから様々な声が上がった。8日の日本-オーストラリア戦には天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまが来場された。野球国