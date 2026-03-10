SNSのわずかな情報から住所や家族構成まで特定し、炎上へと追い込む――俳優の石田ひかりが、4月1日にスタートする中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『鬼女の棲む家』(毎週水曜24:24〜)に主演。昼間はごく普通の主婦、しかし裏では“特定班”として人を破滅へ追い込む「鬼女」という狂気の顔を持つ女性を演じる。石田ひかり「鬼女」とは、ネットの既婚女性掲示板のユーザーたちである通称・既女たちが呼ぶようになったネットスラング