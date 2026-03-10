長時間歩く日や立ち仕事の多い日、ヒールは疲れる……。そんな大人世代に注目してほしいのが、「フラットシューズ」。ラクさを重視するとカジュアルに偏りがちですが、【ZARA（ザラ）】の「フラットシューズ」ならきれいめスタイルにも合うデザインが揃っています。今回はそのなかから、40・50代が無理なく取り入れやすそうなモデルをピックアップしてご紹介。 コーデをやさしく見せるスエード素材