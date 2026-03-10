巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が９日、阿部監督の「真っすぐに自信を持って投げて」という指令を体現すると誓った。１０日のソフトバンク戦（宇部）で先発し、４〜５イニングを投げる予定。「真っすぐはしっかり腕を振って投げられているので、継続していきたい」と、直球中心で勝負する。８日にはＷＢＣ１次ラウンドのオーストラリア戦（東京Ｄ）をテレビ観戦。大先輩のロッキーズ・菅野智之投手（３