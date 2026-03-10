巨人の育成１位左腕・冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が１０日に行われるソフトバンク戦（宇部）から１軍に初合流することが９日、分かった。冨重は最速１５１キロで独特な回転でカットボール気味に動く速球が魅力。６日にＧ球場で行われた２、３軍紅白戦では初実戦で１回９球で完全デビューを飾り「ゾーンに球をしっかり集められた」と手応えを感じていた。巡ってきたチャンスに全力で応える。