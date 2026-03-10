オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（２８）＝前ジャイアンツ＝が、「マリンの強風」を心待ちにした。メジャー経験者の中では、史上最長身の２１３センチ右腕は、１０日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）に登板予定。時に風速１０メートル以上の暴風が吹き荒れることで知られる、同球場での初登板を前にも「毎回、新しいところで新しいことをするのは、楽しみのひとつ。（米国でも強風の中で）投げたことがある。そこも適応しな