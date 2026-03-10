阪神の新外国人イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が９日、登板予定の１０日の西武戦（甲子園）に向け、甲子園でキャッチボールやランニングで調整を行った。８日の巨人戦では新入団選手の紹介が行われた際に、初めて本拠地の土を踏んだ。「本当にすごく楽しみです。２、３試合見て、お客さんがオープン戦にも関わらずたくさん入って、声援を送っているのを見て、早く投げたいなと思いました」と大歓声を体感