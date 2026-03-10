◇大相撲春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）西前頭筆頭・義ノ富士が大関・安青錦を寄り倒し、初白星を挙げた。初土俵から１１場所連続勝ち越し中のホープが、横綱昇進が懸かる大関を破り、目標の新三役に弾みを付けた。３場所連続制覇を狙う安青錦は初黒星。横綱・大の里は新小結・熱海富士に寄り切られ、昇進後初となる初日から２連敗。横綱・豊昇龍は東前頭筆頭・若隆景を送り出して２連勝とした。＊＊＊＊