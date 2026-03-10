阪神・藤川球児監督（４５）が９日、都内で「ＪＥＲＡ×セ・リーグ『灯セ、みんなで。』プロジェクト記者発表会」に出席し、６月下旬からの甲子園の週末ナイター開催を訴えた。今シーズンも含め、近年は６月いっぱいまでデーゲームで実施するのが通例だったが、暑さ対策で提案。「暑くなる時期が非常に早くなっている。球団の取り組みの一つとして、ファンのことを考えても」と力を込めた。今季は同時期がビジター開催となった