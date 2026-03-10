オリックス・山下舜平大投手（２３）が９日、新球“スラッター”の「予行演習」を思い描いた。１１日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）に登板予定の右腕は大阪・舞洲で休日返上練習。「セとパの打者でも違う。どんな反応があるかの確認を」とテーマを定めた。昨季終了後からカットボールの習得に励んできたが「スライダーよりは膨らみがないけど、カットよりは遅い。中間球みたいな感じ」と名称を変更。４日の広島戦（京セラＤ）では左打