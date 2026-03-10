オリックス・吉田輝星投手（２５）に勝ちパターン入りの可能性が９日、浮上した。右肘のトミー・ジョン手術から１年がたち、順調な回復ぶりをアピール。開幕までのオープン戦１０試合で、本格的にテストされる見通しとなった。吉田は２月２１日の紅白戦（ＳＯＫＫＥＮ）で５１１日ぶりに実戦復帰を果たし、ここまで３試合を無失点。最速も１４６キロまで戻ってきた。現時点でＷＢＣベネズエラ代表のマチャドを抑えとし、岩崎、