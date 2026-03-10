日本ハムは１０日、ファイターズベースボールアカデミーが野球未経験者や初心者を対象としたスクール「ＦＩＲＳＴＳＴＥＰｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ小鍛冶組」を開講すると発表した。年長から小学２年生までの野球未経験者や初心者が対象で、保護者向けの講習１回とスクール３回を予定している。料金は税込み２０００円で、スクール修了後には、日本ハムのキャップと２６年のチームスローガン「ＤＯＭＩれ！」が刻まれたグ