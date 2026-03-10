◆ＷＢＣＡ組１次ラウンドコロンビア４―３パナマ（９日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）コロンビアが６回に３安打集中と２四球で４点を挙げ、そのリードを守って初勝利を挙げた。両軍無得点で進んだ６回、コロンビアは２四球１安打で無死満塁。Ｊ・ディアスが左翼への犠飛で先制すると、３９歳のベテラン、ロドリゲスが左前に２点タイムリー、２死後ベヨヒンも左前に打って４点を挙げた。５回