俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈が9日、大阪・梅田の映画館で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開直前舞台あいさつに登壇した。【写真】感動…！大阪の高校生チアから山崎賢人&山田杏奈らへ逆サプライズ！野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪