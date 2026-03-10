俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈が9日、大阪・梅田の映画館で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開直前舞台あいさつに登壇した。【写真】感動…！大阪の高校生チアからの逆サプライズ！人気シリーズ最新作公開直前の大阪舞台あいさつは熱狂的なファンであふれ、山崎・山田が言葉を発するごとに黄色い歓声。「大阪にようこそお越しくださいました」と呼び込まれ、山崎は「テンションがいい感じでう