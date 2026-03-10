内村光良と有吉弘行がMCタッグを組んだ、TBS系バラエティー『内村さんと有吉さん』が、18日に放送される（後9：58）。【番組カット】仲良く！ともに両手を上げる内村&有吉「高齢化社会」「デジタル化」など、変化する世の中に適応するため有名人が新境地を開拓する同番組。MCは内村と有吉、進行は長谷川忍（シソンヌ）が務める。スタジオゲストには深澤辰哉（Snow Man）、ホラン千秋が登場する。日本では2007年から65歳