俳優山〓賢人（31）山田杏奈（25）が9日、大阪市内で主演映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」（片桐健滋監督、13日公開）の公開直前舞台あいさつに登壇した。明治末期の北海道を舞台に、一獲千金を狙う個性的なキャラクターたちがサバイバルを繰り広げる人気シリーズ第2弾。舞台あいさつに先立ち、大阪城内堀を遊覧する“天下一の黄金の和船”「大阪城御座船」に乗船した山〓は「大阪城を船であの角度から見れることってなか