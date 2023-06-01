ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」のメンバーで、長期療養中だった西村乙輝（いつき＝15）が活動を再開すると9日、所属事務所が発表した。西村は昨年8月、つばきファクトリーに加入。「医師より“適応障害の疑いがある症状が認められる”との診断を受けました」（所属事務所）と昨年11月末から活動を休止していた。事務所は公式サイトで「体調は順調に快方に向かっており、医師とも相談の上、活