◆ＷＢＣＤ組１次ラウンドドミニカ共和国１０―１イスラエル（９日・米マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国がイスラエル相手にフェルナンド・タティス外野手の満塁本塁打を含む６打点の活躍でイスラエルに１０―１で快勝し３連勝。１次ラウンド突破を決めた。この日はゲレロ、ロドリゲス、ウェルズらを休養させるためラインナップから外したドミニカ。これまで打率５割を打ちながら一発の出ていなかったタティス