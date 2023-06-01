日本人選手が受けた差別が波紋を広げている。久保建英が所属するレアル・ソシエダのBチーム（サンセ）でプレーする20歳のDF喜多壱也は、スペイン２部リーグ第29節カステジョン戦の試合終了間際、相手DFアルベルト・ヒメネスから「プト・チノ（クソ中国人）」との暴言を浴び、主審に報告。スペインの大手紙『MARCA』は、反人種差別プロトコルが発動され、試合は一時中断したと報じている。この残念なニュースを受けて、韓国メ