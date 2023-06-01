◇スペイン1部ラスパルマス4―0セウタ（2026年3月8日）今年1月に神戸から加入した、スペインのラスパルマスFW宮代が欧州での初得点を含む2得点と躍動した。1―0の後半10分にこぼれ球に詰めて移籍後初ゴールを決めると、同13分にも得点。リーグ戦出場6試合目で結果を残した。自身のSNSでは「この勝利はファンみんなのものだ！」とスペイン語で喜びを表現。フェルナンデス監督は「素晴らしい才能、能力、闘志の強さを持っ