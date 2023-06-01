先ほどから為替市場はドル安の動きが強まっており、ドル円は１５７円台に急速に下落している。トランプ大統領の発言に反応している模様。大統領は「まもなく戦闘は終了するだろう」と述べた。 USD/JPY157.88EUR/USD1.1620GBP/USD1.3435 EUR/JPY183.45GBP/JPY212.11 MINKABU PRESS編集部野沢卓美