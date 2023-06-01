大分県立高校1次入試の前日となる9日、各高校に問題用紙が配布されました。 2026年県立高校1次入試は志願者がいなかった大分市の芸術緑丘高校を除く全日制38校と定時制4校で実施されます。9日は県庁で問題用紙が配布され、受け取った各高校の校長や教職員は入念に数を確認し、スーツケースなどに入れて持ち帰っていました。 問題用紙は試験の実施までそれぞれの高校で厳重に保管されます。 県立高校1次入試は10日、