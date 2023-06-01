7日未明、大分県大分市中心部で撮影された映像です。2人乗りのバイクが集団で交差点付近を走っているのが確認できます。 大分市中心部 警察はこの暴走行為について15歳の男子中学生2人を逮捕しました。 大分市の中心部で暴走行為を続ける複数のバイク。 覆面のパトカーも出動していましたが、なりふり構わず蛇行など危険な運転を繰り返しています。 道路交通法違反共同危険行為の禁止の疑いで現行犯逮捕