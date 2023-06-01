連合大分と県経営者協会など県内4つの経済団体による労使協議が9日、大分市で行われました。 この労使協議は春闘の時期に毎年行われているもので、9日は連合大分の石本会長が賃上げや待遇改善など7項目の要請書をそれぞれの団体に手渡しました。 2026年の春闘で連合大分は定期昇給分と合わせて全体で5％の賃上げを目指しているということです。 県内では多くの企業で春闘が始まっていて、経営側からの回答は来週半ばに集中して