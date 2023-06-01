大分県大分市の県立美術館の年間入館者数が、2025年度初めて70万人を突破し、9日記念のセレモニーが行われました。 大分県立美術館 2015年4月に開館した県立美術館。年間入館者数はこれまで、2017年度の64万8223人が最多でした。2025年度は世界的なクリエイター集団・チームラボが手掛けた展覧会や現在開催中の「金曜ロードショーとジブリ展」などで多くの人が訪れ、初めて70万人