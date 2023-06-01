大分県大分市佐賀関で2025年発生した大規模火災について、消防庁が「出火原因は不明」とする報告書をまとめました。 焼損が激しく、出火原因の特定には至らなかったということです。 佐賀関の火災現場 大分市佐賀関の大規模火災を受けて、消防庁が設置した消防防災対策の検討会が9日東京で開かれ、火災原因の調査報告書が公表されました。 火元は住宅街の西側の住宅とすでに発表されていますが、報告書では出火