部下の女性に対する強制わいせつの罪に問われた大分県の県立高校の元校長に対し、大分地裁は9日、懲役２年執行猶予３年の有罪判決を言い渡しました。 元校長は全面的に無罪を主張していました。 大分地裁 この裁判では大分県の県立高校に勤務していた60代の元校長の男が強制わいせつの罪に問われています。 起訴状などによりますと元校長は2023年4月、職場の歓迎会の後、大分市の路上で当時23歳だった部下の女