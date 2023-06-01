アメリカとイスラエルがイランに対し、軍事攻撃を開始してから1週間以上が経過しました。 中東情勢の緊迫化は原油価格にも影響が出ていて県内のガソリンスタンドでは9日から値上げに踏み切った店もありました。 大分市のガソリンスタンド アメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃。 原油の主要な国際指標アメリカ産WTI原油の先物価格はきのうのニューヨーク市場でロシアによるウクライナ侵攻後の